Dit is dé manier om eten op te warmen in de magnetron

Wie kent het niet: je wilt de spaghetti van gisteravond opwarmen in de magnetron. Je maakt een berg van de pasta op een bord, zet ‘m een minuut op vol vermogen en… de binnenkant van de berg is koud. We hebben dé tip voor je om dat voortaan te voorkomen!

Zorg er wel voor dat je magnetron lekker schoon is. Hoe je dát het beste kunt doen, zie je in de video.

Donut

Het ziet er misschien een beetje gek uit, maar volgens Reddit-gebruiker Omgpolly kun je je eten het beste zó op je bord neerleggen als je het wilt opwarmen in de magnetron:

Gelijkmatig

Het eten wordt dan een stuk gelijkmatiger verwarmd dan als je het in een hoop op je bord kiepert. De warmte van de magnetronstraling komt namelijk van alle kanten, niet alleen van boven of van onder zoals in een oven.

Verdelen

Is dit je iets te veel gedoe? Het helpt ook goed om af en toe je bord uit de magnetron halen en het eten door te roeren. Of zorg er op zijn minst voor dat het eten gelijkmatig over je bord is verdeeld, zonder bulten.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock, Imgur