Ben jij ook een jojo’er? Onderzoekers hebben de oorzaak ontdekt

Het is een bekend patroon: kilo’s afvallen om vervolgens die kilo’s er weer driedubbel bij op te krijgen. Dat heeft alles te maken met de opbouw van je vetweefsel, zo ontdekte onderzoekers aan de universiteit van Maastricht.

Schrale troost als je zo’n gedoemde jojo’er bent: je bent niet alleen. Ruim 80% van de mensen die met een streng dieet afvallen, komen daarna weer aan. Dat heeft natuurlijk te maken met leefstijl en leefomstandigheden, maar ook met de opbouw van je vetweefsel. Het team van hoogleraar Edwin Mariman onderzocht het vetweefsel van mensen die na het afvallen weer aankwamen. Witte bloedcellen spelen daarin een belangrijke rol.

Agressiever karakter

Het is al langer bekend dat bij mensen met overgewicht witte bloedcellen, de zogenoemde leukocyten, het vetweefsel binnendringen en een agressiever karakter krijgen. Na het afvallen zou de activiteit van deze leukocyten weer moeten afnemen en bij sommige mensen gebeurt dat ook. Maar bij anderen blijft de activiteit van de leukocyten in het vetweefsel hoog, zo ontdekten de Maastrichtse onderzoekers. Dat zijn precies de mensen die nadat ze zijn afgevallen weer in rap tempo aankomen.

Stress in vetcellen

Mariman vermoedt dat dit komt door stress in vetcellen. “Vetcellen scheiden in totaal meer dan 500 verschillende hormooneiwitten af. Een belangrijk eiwit in dit verband is leptine, dat het hongergevoel onderdrukt maar ook betrokken is bij ontstekingsreacties. Als iemand afvalt, krimpen niet alleen de vetcellen, maar daalt ook het leptinegehalte. Het krimpen van de vetcellen samen met de verstoorde energiebalans leidt tot stress in de vetcellen. Wellicht wordt die stressreactie door het lichaam als ontstekingsreactie gezien.”

De onderzoekers hopen dat dit inzicht ertoe leidt dat de ontstekingsreactie kan worden verlaagd, waardoor het jojo-effect vermindert.

