Unieke foto’s van Kate Middleton als piepjong bruidsmeisje opgedoken

In 1991 waren Kate en Pippa Middleton bruidsmeisjes bij het huwelijk van hun oom Gary Goldsmith. En wat zagen ze er mooi uit.

In hun pastelkleurige jurken en bloemenkransjes stalen de meiden de show.

Geen getuige

Kate was 9 jaar oud tijdens deze bruiloft en Pippa 7. Hun broertje James was er ook bij. Inmiddels zijn de foto’s al meer dan 25 jaar oud – maar Kate is wel duidelijk te herkennen. Het huwelijk van hun oom hield uiteindelijk maar 18 maanden stand.

Pippa gaat dit jaar in mei trouwen met haar liefde James Matthews. Waarschijnlijk zullen prins George en prinses Charlotte bruidskinderen zijn. Kate wil liever geen getuige zijn van haar zus omdat ze bang is dat ze dan alle aandacht naar zich toe trekt, terwijl ze wil dat haar zus volledig in de schijnwerpers staat.

Prinses Diana bron van inspiratie voor Kate Middleton.

En jaren later zijn de vrouwen weer samen: de dag dat William en Kate elkaar het jawoord gaven.

Bron: Daily Mail.