Doet ze even: Kate Middleton traint mee op Britse militaire basis

Dat Kate Middleton supersportief is laat de Britse schone maar weer eens zien door gisteren ‘doodgewoon’ mee te trainen op een Britse militaire basis. Kan jij ook nog wat extra spieren gebruiken? Hierboven zie je goede oefeningen voor je benen en billen door onze sportvlogger Lot.

Wij zijn vooral verrast dat Kate zo gemakkelijk mee lijkt te kunnen doen, maar er ook nog eens fantastisch uitziet in haar bloedrode jasje, haar skinny jeans en platte laarzen. Benieuwd naar haar look? Wij zochten wat items bij elkaar waardoor jij er ook in een paar klikken uit kunt zien als de Britse royal.

C&A The Outerwear trenchcoat 19,- Bestel ONLY ROYAL - Jeans Skinny Fit - black 29,95 Bestel DENIM & SUPPLY RALPHDENIM & SUPPLY RALPH LAUREN Blazer - holiday red 199,95 Bestel Kiomi - laarzen nero 119,95 Bestel DOROTHY PERKINS BAILEY - Jeans Skinny Fit - black 31,95 Bestel BARBOUR SPRING ANNANDALE - Jas - red 179,95 Bestel G-STAR 3301 3D ANKLE ZIP LOW SKINNY - Jeans Skinny Fit - distro black superstretch 99,95 Bestel MISS ETAM - Jas rood 69,99 Bestel Anne Field - Laarzen black 22,45 Bestel





Beeld: Getty Images.