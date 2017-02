Ja, leren kleding kan je op elke leeftijd dragen. Zó doe je dat

Je stijlvol kleden als je boven de 50 bent kan soms lastig zijn. Gelukkig heeft Francoise in deze video 3 goede tips voor je. Draag je graag leren kleding, maar vind je het lastig om leer te combineren met je leeftijd? Wij helpen je daarbij.

Leer is hartstikke hip, best alweer een tijdje. En dat snappen we, want leren kleding is stoer, warm én stijlvol. Toch kan het moeilijk zijn om leer te combineren met je leeftijd. Klinkt dat herkenbaar?

Veel leren jurkjes en rokjes zijn namelijk wel heel erg kort en schattige bikerjasjes zijn misschien leuker voor je dochter.

Wij vinden echter dat leer prima kan op elke leeftijd, mits je de goede items kiest en ze goed combineert.

Hier zijn onze tips:

Geef je oude kledingstijl niet op

Het duurt jaren voor je er achterkwam welke kledingstijl het beste bij jou past. Sportief, chique, gemakkelijk… Geef dit niet op omdat je toevallig wat meer kaarsjes op de taart mag uitblazen. Leer past bij iedere leeftijd, dus je hoeft niet ineens te doen alsof je die hele stoere motormuis bent als je dat nooit eerder bent geweest. Investeer in stoffen riemen en sjaals

Leren items zijn stoer, maar kunnen soms wat hard overkomen. Dit voorkom je gemakkelijk met sjaals en stoffen riemen. Een donkere, leren jurk fleur je op met een vrolijke sjaal of stoffen riem geknoopt in de taille. Een leren jasje gecombineerd met een gebloemde sjaal ziet er hartstikke gezellig uit, dus investeer vooral in goede accessoires. Koop goede, neutrale basics om te combineren

Een geweldige leren broek heeft niet zoveel nodig om tot zijn recht te komen. Sterker nog: less is more! Combineer een leren broek dus met een mooie, witte blouse. Leren shirts gaan bijvoorbeeld heel goed samen met je favoriete jeans. Spring met leren kleding dus niet té veel uit de band. Laat die drukke prints maar in de kast hangen voor morgen. Ga alleen voor écht leren kleding

Leer is niet goedkoop, dat is erg jammer. Wie daarom leer wil dragen zal de portemonnee moeten trekken. Geloof ons, daar krijg je geen spijt van. Leren producten van prachtige kwaliteit kunnen generaties (!) meegaan. En zeg nou zelf… Zo’n nepleren legging of een plastic ‘leren’ tas kunnen écht niet meer. Draag leer met je favoriete hakken

Je lievelingspumps doen het erg goed onder leren rokken, broeken en jurken. Stoere leren items worden daarmee iets eleganter dan wanneer je ze bijvoorbeeld combineert met toffe laarzen. Koop ook eens leer in een lichte kleur

Leer hoeft niet per definitie zwart of donkerbruin te zijn. Er zijn prachtige leren items te koop in zachte, lichte kleuren voor een stijlvolle uitstraling. Wat dacht je van roze, wit of blauw? Wij hebben wat mooie items voor je verzameld, in kleur én in traditioneel bruin of zwart:

Beeld: iStock