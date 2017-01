Moeder volbrengt zwangerschap terminaal zieke baby om nobele reden

Ze werd maar 14 uur en 58 minuten oud, de kleine Annie. Haar moeder wist al dat haar terminaal zieke baby maar kort te leven zou hebben, maar koos ervoor om het kindje toch te laten komen.

Toen Annies moeder Abbey Ahern (34) uit het Amerikaanse Oklahoma 19 weken zwanger was, kreeg ze het verpletterende nieuws te horen: haar baby had anencefalie, een aandoening waarbij de hersenen zich niet of nauwelijks ontwikkelen.

Donor

Abbey en haar man Robert stonden op dat moment voor een zware keuze: de zwangerschap beëindigen óf volbrengen, met de wetenschap dat hun meisje maar enkele uren te leven zou hebben, of misschien zelfs doodgeboren zou worden. De ouders kozen voor het laatste: zo zouden ze hopelijk nog enkele kostbare uren met hun dochtertje door kunnen brengen.

Er was ook een andere reden die de ouders over de streep trok om Annie ter wereld te brengen: hun terminaal zieke baby zou op die manier orgaandonor kunnen worden om andere zieke baby’tjes te helpen.

Abbey en Robert vonden veel steun bij elkaar, want hun keuze werd door veel vrienden, kennissen en familie niet begrepen. “Deze zwangerschap volbrengen was het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen,” zegt Abbey. “Maar zelfs in deze moeilijke periode waarin niks mogelijk leek, bleven mijn man en ik elkaar steunen.”

Hartkleppen

Uiteindelijk werd Annie op 26 juni 2013 geboren, maar de ouders kunnen er nu enkele jaren later pas over praten. Annie heeft uiteindelijk een kleine 15 uur geleefd. Toen ze eenmaal geboren was, werd helaas ook gelijk duidelijk dat haar orgaantjes niet allemaal geschikt waren voor transplantatie. De hartkleppen van het baby’tje konden echter wél gedoneerd worden en haar andere organen werden ingezet voor onderzoek.

Het was een heftige en moeilijke periode voor Annies familie. “De wetenschap dat we haar hartkleppen hebben kunnen doneren heeft een erg helende werking gehad,” zegt Abbey. “Nu weet ik dat mijn baby een ander leven heeft gered.”

