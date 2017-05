Een broodje kruidenkaas, een grote mok cappuccino of een vers bereide smoothie… Met het faillissement van de V&D moesten we helaas afscheid nemen van deze geluksmomentjes. Of toch niet…?

Verrassing: de restaurants van La Place keren terug! Dat maakte het Canadese warenhuis Hudson’s Bay, dat veel winkelpanden van V&D overkocht, maandagochtend bekend. De keten gaat samenwerken met La Place, dat na het faillissement van V&D in handen kwam van het Veghelse Jumbo.

Snelweg

De eerste negen filialen van Hudson’s Bay openen na juli dit jaar. In elke vestiging van Hudson’s Bay komt een La Place, behalve in Amsterdam. Daar komt een alternatief. De restaurantketen wil een flinke groeispurt maken: er openden al enkele vestigingen in het buitenland (op de luchthaven van het Indonesische Bali en in het bedrijfsrestaurant van Google in New York) en wil verder groeien aan de Nederlandse snelweg.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron: nu.nl. Beeld: ANP Foto