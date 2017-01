Oh jee: stel loopt Postcode-prijs mis door verlaat verhuisbericht

2017 begint heel zuur voor Els en Peter uit Nieuwegein. Het stel verhuisde afgelopen zomer, maar gaven te laat hun verhuisbericht door aan de Postcodeloterij: nu lopen ze de Postcode-prijs van € 16.000,- mis.

Peter gaf half november pas hun nieuwe postcode door aan de beroemde loterij. En dat is jammer, want nu loopt het koppel toch een aardig groot bedrag mis. Peter en Els wisten al van te voren dat ze pas vanaf het nieuwe jaar mee konden spelen met hun nieuwe postcode en aangezien de nieuwjaarstrekking nog onder de maand december valt volgens het reglement, hebben ze nu geen recht op de eerder genoemde € 16.000,-

Reactie

De Postcodeloterij reageert met: “We vinden het heel spijtig voor deze deelnemer dat nu net hun nieuwe postcode in de prijzen is gevallen. Maar het had ook anders kunnen lopen: als de prijs juist op de oude postcode was gevallen, zouden ze heel veel geluk hebben gehad.”

Bron: Hart van Nederland