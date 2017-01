Het lijkt alweer zó lang geleden dat Ralf Mackenbach het Junior Eurovisiesongfestival won met het lied Click Clack. En dat klopt ook wel, want dat was alweer in 2009. Herken jij dat kleine jongetje nog terug?

Ralf deelde vandaag een foto op Instagram waarop de ondertussen 21-jarige zanger een flinke baard heeft laten groeien. “Het gebrek aan scheermesjes begint zichtbaar te worden” schrijft hij erbij.

Lack of razors is starting to show Een foto die is geplaatst door R A L F (@ralf.mackenbach) op 3 Jan 2017 om 12:16 PST

Ralf is heerlijk aan het genieten van een vakantie in Thailand, maar is blijkbaar thuis zijn scheermes vergeten. De reacties op zijn foto zijn echter niet mals: “Bah. Zonder ben je veel knapper” en “ranzig.”

Een groot deel van zijn volgers gelooft echter dat het hier om een nepbaard gaat die Ralf met behulp van een app op zijn gezicht heeft geplakt.

Wat denk je, neemt Ralf ons in de maling?

Bron: Telegraaf. Beeld: BrunoPress