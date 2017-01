Antiek in huis? Dit zijn dé schoonmaaktips van experts

Heb jij ook een stukje antiek in je huiskamer staan? Die oude klok van je oma of dat zilver van je schoonmoeder? Dit zijn dé tips van experts om al je antiek en andere delicate spullen in de juiste conditie te houden.

En we zeggen er even bij: het advies komt niet van de minsten. Deze 6 exclusieve tips komen namelijk van conservatoren en restaurateurs van het Natural History Museum in Londen, een beroemd museum waar veel hout, leer en ander natuurlijk materiaal geconserveerd wordt.

Hier komt hun belangrijkste advies:

Weet waar je mee te maken hebt

Kennis is macht. Als je het materiaal van je meubel of decoratiestuk kent, dan kun je ook gerichter schoonmaken. Twijfel je? Ga langs bij een antiquariaat om advies: hout vraagt immers om een andere behandeling dan porselein, om maar wat te noemen. Maak je object niet nat

Deze tip staat een beetje in verband met de vorige: als je niet helemaal weet wat je voor je neus hebt, kun je het object beter niet met water of ander vocht behandelen: afstoffen met een droge doek is dan altijd de veiligste optie. Dat geldt sowieso voor ieder stuk antiek met een flinke stoflaag erop. Gebruik andere technieken héél erg zorgvuldig en voorzichtig

Soms gaat hardnekkige stof écht niet weg met de droge doek van tip 2. In dat geval moet je goed bedenken wat je het beste kunt doen. Sommige producten worden beter van een beetje alcohol, andere juist van wat water. Probeer het in ieder geval altijd eerst uit op een héél erg klein stukje, zodat je niet je hele meubelstuk verpest. Denk goed na hoe je je antiek opslaat

Een schilderij wat je voorlopig niet op gaat hangen? Dump hem niet zomaar in een vochtige kelder, daarmee verniel je het kunstwerk. Veel antiek sla je het beste op in een gortdroge ruimte, weg van zonlicht, stof en hitte. Houd de rest van je huis goed schoon

Beetje een flauwe tip hè? Maar het doet je antiek echt goed als de rest van je woning ook minder vuil en stoffig is. De kans is dan immers kleiner dat je antiek ook vies wordt. Onderhoud je antiek op regelmatige basis

Schrijf in je agenda data op wanneer je je antiek gaat schoonmaken en houd je daaraan. Zo vergeet je niet dat het al 8 maanden geleden is sinds de laatste keer dat je die antieke stoel in de was hebt gezet. Antiek heeft nu eenmaal regelmatig onderhoud nodig.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock