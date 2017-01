Een soepele en sterke rug met sportvlogger Lot

Tel voor de grap eens hoe vaak je per dag bukt. Dat is best regelmatig he? Vooral als je kleine kinderen hebt – of kleinkinderen. Maar door al dat bukken, heeft je rug een hoop te verduren. Met een paar goede oefeningen maak je je (onder)rug sterker en daarbij mag je de buikspieroefeningen zeker niet vergeten. Sportvlogger Lot helpt je een handje!

