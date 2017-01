Een verschrikkelijke gebeurtenis in Oldenzaal. Een vrouw van 68 uit die plaats heeft zichzelf van het leven beroofd, een dag nadat ze herkenbaar in een opsporingsprogramma in beeld komt. Ze zou een portemonnee hebben gestolen.

Bij de Xenos in Oldenzaal vergeet een oudere klant haar portemonnee. (tekst gaat verder onder video)

Vol in beeld

De vrouw van 68 staat achter haar en ziet dat gebeuren. Ze waarschuwt het personeel niet, maar neemt de portemonnee mee. Als de zaak in het lokale opsporingsprogramma Onder de Loep wordt behandeld, komt de vrouw van 68 vol in beeld.

Zelfmoord

Ze meldt zich direct bij de politie na het zien van de beelden. De video wordt verwijderd, maar dan is het al te laat: de beledigingen en verwensingen aan haar adres stromen binnen. Een dat later pleegt ze zelfmoord. Het is niet met zekerheid te zeggen of haar zelfdoding direct verband houdt met de beelden en de nasleep ervan op internet.

Verontwaardiging

Bij het uitzenden van herkenbare verdachten moet justitie rekening houden met de privacy van deze personen. Volgens het Openbaar Ministerie is dat in dit geval gebeurt. Rechtsdeskundigen denken daar echter anders over, zeggen ze tegen dagblad Tubantia. Ook in de directe omgeving van de 68-jarige heerst verontwaardiging. Waarom werd ze zo herkenbaar in beeld gebracht voor het vermeend stelen van ‘maar’ een portemonnee?

Bron: Tubantia. Beeld: YouTube