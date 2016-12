Libelle en Fleurop waren benieuwd: wie zou jij weleens willen verrassen met een bloemetje? Twee winnaressen waren de gelukkigen en mochten een geliefde verwennen met een prachtige bos bloemen. Eén van hen is Mariëlle (25), die vindt dat haar moeder Jeannette (56) wel een verrassing heeft verdiend.

Libelle samen met Fleurop

“Ze staat altijd voor iedereen klaar. Haar ouders, mijn opa en oma, zijn al eind tachtig en kampen met veel gezondheidsproblemen”, vertelt Mariëlle over de reden waarom ze haar moeder graag met een mooie Fleurop-bos wil verrassen. “Ondanks hun gezondheidsproblemen willen mijn opa en oma graag thuis blijven wonen, maar ze zijn wel hulpbehoevend. Mijn moeder komt daarom elke dag bij ze langs om ze te helpen. Ze regelt praktische zaken, maar is er ook voor hen als ze het even niet meer zien zitten.”

Liefde en geduld

Daarnaast werkt Jeannette drie dagen in de week met dementerende ouderen. “Die verzorgt ze elke dag weer met veel liefde en geduld”, vertelt Mariëlle. “Bijzonder vind ik dat ze ook veel creatieve dingen verzint om hen te vermaken. Dan bakt ze bijvoorbeeld een speculaastaart voor ze of gaat ze op zoek naar natuurdocumentaires om met de ouderen te bekijken. Ze zet zich er met honderd procent voor in.”

Altijd paraat

En last but not least staat haar moeder altijd klaar voor Mariëlle en haar zusje. “Als we ergens mee zitten, biedt ze een luisterend oor. Niks is te veel. Laatst wilde ik een woning in Utrecht bezichtigen. Ondanks dat mijn moeder ruim een uur verderop woont, reisde ze helemaal heen en weer om voor die tien minuten met mij mee te gaan. Ze heeft die bos meer dan verdiend!”

Ook een bloemetje bezorgen?

Wil jij ook iemand een goed gevoel bezorgen? Verras met een mooi boeket! Op fleurop.nl doe je inspiratie op en kun je meteen bestellen. Als je dat voor 14.00 uur doet, wordt jouw bos bloemen dezelfde dag nog bezorgd! Je kunt je natuurlijk ook laten adviseren door de Fleurop bloemist. Met 1.100 winkels is er altijd één bij jou in de buurt.

