100 trouwe abonnees krijgen een kerstpakket van Knit Factory

Omdat we zo ongelooflijk blij zijn met al onze Libelle-abonnees, geven we ook dit jaar weer honderd kerstpakketten weg. Zo maken we de kerstdagen nóg feestelijker!

Het pakket (ter waarde van €137,80) is beschikbaar gesteld door Knit Factory en bevat álles voor een warme winter.

Het feestpakket bevat deze mooie producten:

Jazz omslagvest

Een heerlijk multifunctioneel vest dat je makkelijk omslaat op elk moment van de dag. Het elegante vest is lang en afgewerkt met een mooie sierspeld en een stoer Knit Factory leatherlook label. Het breiwerk straalt luxe, warmte en comfort uit. Precies wat je nodig hebt om van je outfit een echte blikvanger te maken.

Coco colsjaal

Een echt modeaccessoire om je outfit mee compleet te maken maar ook zeker gewoon als heerlijk warme sjaal om de kou buiten te trotseren. Of je nu thuis bent of onderweg, met de Coco colsjaal kom je altijd stijlvol voor de dag.

Joy hoofdband

Geen koude oren meer en in stijl de gure winter door, deze modieuze hoofdband past helemaal bij de andere Knit Factory mode accessoires. De hoofdband is gemaakt van fijn breiwerk waardoor het zacht en comfortabel aanvoelt. Je look is compleet en je hoofd lekker warm!

Sofia schoudertas

Een onmisbaar mode-item, dat is de Sofia schoudertas. Compact en fijn om te dragen door het lange hengsel. De schoudertas heeft een trendy en stoere uitstraling door het leatherlook uiterlijk. Ga er stijlvol op uit met de Sofia schoudertas en alle andere fashion accessoires van Knit Factory.

Knit Factory

Knit Factory is van origine een Nederlands merk en in de afgelopen jaren is het merk sterk gegroeid. Alle Knit Factory producten worden stuk voor stuk ontworpen én ambachtelijk geproduceerd in Nederland, in een van de laatste breifabrieken in Nederland wel te verstaan.

Knit Factory, een 100% Hollands merk! Voor meer informatie klik je hier.

De winnende abonneenummers van het Knit Factory-kerstpakket zijn:

Gefeliciteerd!

Het pakket wordt binnen drie weken verstuurd.

Niet gewonnen?

Je maakt als abonnee elke week kans op de leukste, mooiste en lekkerste cadeaus. Lees je Libelle graag en ben je nog geen abonnee? Neem een abonnement en profiteer van al onze abonneevoordelen!