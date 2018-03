Abonneecadeau editie 13: een huidverzorgingspakket van Cinzère.

Hartstikke bedankt! Wij zijn erg blij met onze trouwe abonnees, en dat mag je best weten. Daarom zet Libelle elke week 5 trouwe abonnees in het zonnetje met een prachtig cadeau. Deze week verloten wij: 5x een huidverzorgingspakket t.w.v.

€ 59,25 beschikbaar gesteld door Cinzère.

De gelukkige winnaars van deze week zijn:

C. Zwaan-Griffioen, Alphen aan den Rijn

G. Kouters. Noordhoek

A. van Zanten, Almere

J. Hempelman, Monster

T. Verberk, Goirle

Jouw cadeau wordt binnenkort thuisgestuurd! Niet gewonnen? Maak toch elke week opnieuw kans op de leukste cadeaus speciaal voor onze trouwe abonnees! Denk aan fijne huidverzorgingspakketten, de mooiste sieraden, trendy accessoires voor binnen & buiten en cadeaubonnen. De winnaars worden wekelijks bekendgemaakt in Libelle’s vaste en veelgelezen rubriek Netwerk, op de abonneevoordelenpagina én op deze site. Daar worden ook alle winnaars en cadeaus van eerdere edities vermeld.

Het cadeaupakket

Dit heerlijke cadeaupakket van Cinzère bevat de volgende producten:

een dagcrème t.w.v. € 19,75

een nachtcrème t.w.v. € 19,75

een scrub t.w.v. € 19,75

Elk product zit in een handig en hygiënisch pompje.

Meer over Cinzère

Weet jij eigenlijk wel wat je op je huid smeert? Parfum, parabenen en andere irriterende stoffen worden nog steeds vaak gebruikt in huidverzorging. Cinzère gelooft in eerlijke, no-nonsense huidverzorging voor iedereen. Daarom bevatten geen van de Cinzère producten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor je huid. Alle Cinzère producten zijn vanuit de dagelijkse dermatologie praktijk ontwikkeld door specialisten om je huid oprecht te beschermen.

Meer weten over eerlijke huidverzorging? Ga naar hun website.

