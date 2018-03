Abonneecadeau editie 14: koffer maat S van ANWB

Hartstikke bedankt! Wij zijn erg blij met onze trouwe abonnees, en dat mag je best weten. Daarom zet Libelle elke week 5 trouwe abonnees in het zonnetje met een prachtig cadeau. Deze week verloten wij: 5x de Koffer Human Nature Narbonne maat S t.w.v. € 69,- (ledenprijs is € 59,-). Deze koffer is beschikbaar gesteld door de ANWB.

De winnende abonnees van deze week zijn:

A.L.E. Peters, IJsselstein

J.P. van der Wegen, Wouw

M. Metsaars, Rijen

W. Medendorp, Apeldoorn

B. van Beets, De Westereen

Jouw cadeau wordt binnenkort thuisgestuurd! Niet gewonnen? Maak toch elke week opnieuw kans op de leukste cadeaus speciaal voor onze trouwe abonnees! Denk aan fijne huidverzorgingspakketten, de mooiste sieraden, trendy accessoires voor binnen & buiten en cadeaubonnen. De winnaars worden wekelijks bekendgemaakt in Libelle’s vaste en veelgelezen rubriek Netwerk, op de abonneevoordelenpagina én op deze site. Daar worden ook alle winnaars en cadeaus van eerdere edities vermeld.

Meer over de Koffer

De koffer heeft de afmetingen 40 x 20,5 x 55 cm met een inhoud van 40 liter en weegt 2,8 kg. Bij de meeste luchtvaartmaatschappijen is de ANWB koffer geschikt om mee te nemen als handbagage. Verder enkele specificaties:

De koffer heeft vier wielen die 360 graden kunnen draaien

Telescoop trekstang met verschillende standen

Gevoerd interieur met pakbanden

Geïntegreerd TSA slot

Materiaal: 100% Polypropyleen

Het slot is door TSA* geaccepteerd en erkend. Veiligheidsagenten op Amerikaanse vliegvelden beschikken over een speciale lopersleutel waarmee ze het slot kunnen openmaken zonder het te beschadigen. Na een inspectie kan het slot weer gesloten worden zodat jouw spullen ook de rest van de reis veilig zijn opgeborgen. *De Transportation Security Administration (TSA) is een agentschap van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (Homeland Security) dat gezag over de veiligheid van de reizigers in de Verenigde Staten uitoefent. Kijk hier voor meer informatie.

