Abonneecadeau editie 22: een theepakket van Or Tea?

Hartstikke bedankt! Wij zijn erg blij met onze trouwe abonnees, en dat mag je best weten. Daarom zet Libelle elke week 5 trouwe abonnees in het zonnetje met een prachtig cadeau. Deze week verloten wij: 5x het Triple Happiness theepakket van OrTea? t.w.v. € 55,-

De 5 winnende abonnees van deze week wonen in:

Doenrade

Renesse

Vlijmen

Apeldoorn

Aldeboarn

Zij krijgen hun cadeau binnenkort thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk. Niet gewonnen? Maak toch elke week opnieuw kans op de leukste cadeaus speciaal voor onze trouwe abonnees! Denk aan fijne huidverzorgingspakketten, de mooiste sieraden, trendy accessoires voor binnen & buiten en cadeaubonnen. De winnaars worden wekelijks bekendgemaakt op Libelle’s abonneevoordelenpagina én op deze site. Daar worden ook alle winnaars en cadeaus van eerdere edities vermeld.

Het cadeaupakket

Het Triple Happiness theepakket bestaat uit de volgende producten:

Theebeker

Theezeef

Bewaarblik met thee

Or Tea rainbowbox met 20 verschillende smaakjes thee

Meer over Or Tea?

Heerlijk ontspannen met Libelle of gezellig met een vriendin: Or Tea? biedt voor elke gelegenheid unieke thee smaken. Met de verfijnde en speciale geselecteerde smaken wordt elk theemoment een feestje. In het menu van Or Tea? vind je 24 smaken, waarvan 16 smaken gecertificeerd biologisch zijn. Denk aan smaken zoals Lychee White Peony: biologische witte thee met vleugje lychee of CubaMint: een fruit/kruiden smaak met komkommer en mint. Hier vind je een volledig overzicht van het assortiment van Or Tea?.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!