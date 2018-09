Omdat we onze trouwe abonnees graag in het zonnetje zetten, verloten we deze week 5x heel veel gezellige spelletjesavonden met 30 Seconds en Picture Party t.w.v. €67, – aangeboden door 999 games.

De gelukkige winnaars van deze week wonen in:

• Boxtel

• Bodegraven

• Aalten

• Zwolle

• Espel

Zij krijgen hun cadeau binnenkort thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk.

Meer over het cadeau

Fantastische spellen voor grote gezelschappen op feestjes en partijen. Lachen, gieren, brullen met familie en vrienden. De spelregels zijn eenvoudig, waardoor iedereen kan meedoen.

30 seconds

In het populaire spel 30 Seconds probeer je binnen 30 seconden zoveel mogelijk van de 5 begrippen op het kaartje te omschrijven. Hoe meer begrippen jouw team raadt, hoe meer velden jullie op het speelbord vooruit mogen. Bereik als eerste de finish!

Picture party

In Picture Party kies jij een speler die het best bij een foto past. Ontvangt deze persoon de meeste stemmen, dan verdien je punten. Hoe goed ken jij je vrienden?