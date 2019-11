Abonneecadeau editie 49: halfjaar-abonnement op Tijdschrift.nl

Omdat we heel blij zijn met onze lezeressen, verloten we elke week mooie prijzen onder trouwe abonnees. Deze week is dat 5x een halfjaar abonnement op Tijdschrift.nl ter waarde van €60.

De 5 gelukkige winnaars van dit abonneecadeau zijn:

Hilly uit Groningen

Hennie uit Dronten

An uit Hulsel

Henny uit Hoogeveen

H. uit Blokker

Cadeau toegestuurd

Ben jij een van de winnaressen? Gefeliciteerd! Je krijgt je cadeau ergens in de komende weken per mail toegestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk.

Digitaal lezen

De app van Tijdschrift.nl geeft onbeperkt toegang tot de 75 beste Nederlandse tijdschriften; van Libelle, Margriet, VTWonen en LINDA., tot Donald Duck, Panorama, Autoweek en Story. De tijdschriften zijn altijd toegankelijk (zowel offline als online) en kunnen ieder moment gelezen worden. Het abonnement is te gebruiken op verschillende apparaten (telefoon, tablet en desktop), zodat het hele gezin kan meegenieten. Veel leesplezier!

Wil je meer informatie over tijdschrift.nl? Klik hier.