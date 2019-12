Abonneecadeau editie 1: € 100 shoptegoed voor Winkelstraat.nl

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen, verloten we elke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x shoptegoed voor Winkelstraat.nl t.w.v. € 100,-.

De 5 gelukkige winnaars van dit abonneecadeau zijn:

Advertentie

Mary uit Amsterdam

H. uit Heiloo

Lily uit Zoetermeer

Emmy uit Rhenen

Jacqueline uit Millingen a/d Rijn

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken per mail toegestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk.

Winkelstraat.nl

Winkelstraat.nl is een online luxury platform dat staat voor exclusieve fashion collecties en 5-sterren klantenservice. De items op Winkelstraat.nl komen uit exclusieve boutiques, verspreid door heel Nederland en inmiddels ook Europa. Via Winkelstraat.nl shop je exclusieve collecties van meer dan 600 Premium en Luxury Brands, o.a. Elisabetta Franchi en Michael Kors. Elke collectie is uniek en aangevuld met een flinke dosis limited editions. Van veel items is er vaak maar één, waardoor je al snel een one-of-a-kind te pakken hebt.

Wil je meer informatie over Winkelstraat.nl? Klik dan hier!