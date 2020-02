Abonneecadeau editie 10: een heetwaterdispenser van Inventum

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen, verloten we elke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x een heetwaterdispenser van Inventum t.w.v. € 70,-.

Advertentie

De 5 gelukkige winnaars van dit abonneecadeau zijn:

E. uit Bussum

Daphne uit Hillegom

C. uit Goes

Dini uit Mierlo

Lies uit Groningen

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk. Meer informatie over de abonneecadeaus? Ga naar libelle.nl/voorabonnees.

Heetwaterdispenser

Even heerlijk wegkruipen op de bank: wie kent het niet? De boel gewoon de boel laten en lekker relaxen. Geniet nu eenvoudig en snel van een kop warme thee of bouillon met de Inventum heetwaterdispenser HWD722. Deze heetwaterdispenser zet in een handomdraai kokend water, zo hoef je nooit meer te wachten op een warme traktatie.

Het apparaat verwarmt precies de benodigde hoeveelheid water en de watertemperatuur is in te stellen naar wens van 20°C tot 100°C. Zo bespaar je water, tijd én energie! Dubbel genieten dus!

Wil je meer weten over de HWD722? Klik dan hier!