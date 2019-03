Abonneecadeau editie 11: Luna Moonlight ketting van Violet Hamden

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen verloten we elke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x een Luna Moonlight ketting van Violet Hamden t.w.v. €69,- aangeboden door Brandfield.

De 5 gelukkige winnaars van dit pakket zijn:

Marjolijn uit Oostburg

Inge uit Apeldoorn

Rietje uit Bergen op Zoom

Yvonne uit Enter

Wilma uit Groningen

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk.

De Luna Moonlight ketting



We zijn overtuigd: less is ook écht more. Deze ketting van scandi-candy merk Violet Hamden is to-die-for. Het mooie is: hij past perfect bij een winterse outfit. Combineer het met een coltrui voor een klassieke, minimalistische uitstraling.

