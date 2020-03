Abonneecadeau editie 12: een kussenset van Zusss

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen, verloten we elke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x een set kussens van Zusss t.w.v. € 59,90.

De 5 gelukkige winnaars van dit abonneecadeau zijn:

O. uit Almere

Ella uit Barendrecht

Marga uit Hoogerheide

Mieke uit Vragender

Roelie uit Emmen

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je het cadeau ergens in de komende weken thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk. Meer informatie over de abonneecadeaus? Ga naar libelle.nl/voorabonnees.

Kussen ‘Jij laat me lachen’ en geborduurde ruit

Een van de kussenset van Zusss komt met een gezellige tekst waarmee je sowieso een lach op je gezicht krijgt en de ander heeft een fijn ruitpatroon. Niet alleen staan de kussens goed op je bank – en liggen ze ook nog eens lekker, maar je kunt ze ook ’n andere plek geven in je interieur. Wat dacht je van in een open kast als eyecatcher?

