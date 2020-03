Abonneecadeau editie 13: 5 x 2 entreekaarten voor Fort Resort Beemster

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen, verloten we elke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5 x 2 entreekaarten voor Fort Resort Beemster en een wellness tas t.w.v. € 96,-.

De gelukkige winnaars van deze week zijn:

C. uit Hoofddorp Wil uit Zoetermeer G. uit Alphen Joke uit Lottum Sophie uit Borne



Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je het cadeau ergens in de komende weken thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk. Meer informatie over de abonneecadeaus? Ga naar libelle.nl/voorabonnees.

Kom samen genieten en ontspannen in een van de mooiste wellness resorts van Nederland!

Fort Resort Beemster is een luxe eco-chic wellness resort in het Unesco monument Fort aan de Nekkerweg, gelegen in Werelderfgoed De Beemster vlakbij Amsterdam. Het Fort waar vroeger soldaten gevestigd zaten, is nu omgetoverd tot een unieke spa & wellness met bijzondere baden en sauna’s.

Een CO-2 neutraal hotel met 16 luxe kamers & suites. 2 restaurants; het Poterne restaurant en het wellness restaurant.

Tijdens de metamorfose van het pand is er aan alles gedacht. Bijzondere historische stijlkenmerken zijn behouden. De mooiste materialen zijn gekozen. De beste producten en de innovatiefste, duurzame toepassingen voor een eco-chic fort. Een voor velen geliefde plek!

Meer weten over deze unieke plek? Kijk op fortresortbeemster.nl

In verband met het coronavirus is Fort Resort Beemster tijdelijk gesloten. Uiteraard ben je van harte welkom bij de spa & wellness locatie, als de deuren weer geopend zijn. Je kunt je entreekaarten daarom later dit jaar gebruiken.