Abonneecadeau editie 15: boekenpakket van Uitgeverij Orlando

Hartstikke bedankt! Wij zijn erg blij met onze trouwe abonnees, en dat mag je best weten. Daarom zet Libelle elke week 5 trouwe abonnees in het zonnetje met een prachtig cadeau. Deze week verloten wij: 5x een boekenpakket van Uitgeverij Orlando t.w.v. € 54,90.

De winnende abonnees van deze week zijn:

W. Lintvelt, Gennep

R. v/d Vinne, Veenendaal

A. v/d Plaat, Bussum

H.J. van Ruler – v/d Kroft, ’s-Gravenhage

M. Gleisteen, De Wilp

Jouw cadeau wordt binnenkort thuisgestuurd! Niet gewonnen? Maak toch elke week opnieuw kans op de leukste cadeaus speciaal voor onze trouwe abonnees! Denk aan fijne huidverzorgingspakketten, de mooiste sieraden, trendy accessoires voor binnen & buiten en cadeaubonnen. De winnaars worden wekelijks bekendgemaakt in Libelle’s vaste en veelgelezen rubriek Netwerk, op de abonneevoordelenpagina én op deze site. Daar worden ook alle winnaars en cadeaus van eerdere edities vermeld.

Inhoud van het boekenpakket

Het boekenpakket bestaat uit de volgende drie boeken:

Vreemdelingen met dezelfde droom – Alison Pick

De verbintenis van tegenpolen – Alice Hoffman

Melk en honing – Rupi Kaur

Meer over het boekenpakket

De verbintenis van tegenpolen, een historische roman die zich afspeelt in een wereld van bijna onvoorstelbare schoonheid, toont Alice Hoffman op de top van haar geweldige kunnen. Een boek in de traditie van Isabel Allende.

Vreemdelingen met dezelfde droom vertelt het verhaal van enkele Joodse pioniers, twee jonge vrouwen en een oudere man, die de pogroms ontvluchten en een kibboets stichten op een stuk land dat later de staat Israël zal worden.

Rupi Kaur is een internationale sensatie. Van haar dichtbundel Melk en honing gingen wereldwijd meer dan 3 miljoen exemplaren over de toonbank.

Kijk hier voor meer informatie over Uitgeverij Orlando.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!