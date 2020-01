Abonneecadeau editie 2: een huidverzorgingspakket van Louis Widmer

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen, verloten we elke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x een huidverzorgingspakket van Louis Widmer ter waarde van €55,-.

De 5 gelukkige winnaars van dit abonneecadeau zijn:

Advertentie

Harrie uit Schoorl

Thea uit Ter Aar

Elly uit Vlaardingen

P. uit Veere

A. uit Drogeham

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk.

Het pakket bestaat uit de volgende producten:

Lippenverzorgingsstick met UV10 bescherming Remederm Lichaamsolie Spray, Remederm Crème Fluide Trendy toilettasje met de miniaturen Remederm Doucheolie en Douchecrème.



In samenwerking met dermatologen

Al meer dan 60 jaar specialiseert Louis Widmer zich in de verzorging van de huid. De dermatologische huidverzorgingsproducten worden in nauwe samenwerking met dermatologen en volgens de laatste ontwikkelingen in de dermatologie ontwikkeld. De productie vindt plaats conform de richtlijnen voor farmaceutische producten, dit verklaart waarom de producten zo goed door de huid verdragen worden.

Doeltreffende werking

De huidverzorgingsproducten van Louis Widmer onderscheiden zich door een doeltreffende werking en een uitstekende en fijne textuur. De meeste producten zijn zowel licht geparfumeerd als 100% ongeparfumeerd verkrijgbaar.

Louis Widmer biedt een breed assortiment aan kwalitatief hoogwaardige huidverzorgingsproducten voor de gezonde en aangedane huid en is uitsluitend te verkrijgen bij erkende, gespecialiseerde verkooppunten. Louis Widmer staat er op dat haar klanten deskundig advies krijgen bij hun keuze van producten die speciaal op het huidtype zijn afgestemd.

Wil je meer weten over Louis Widmer? Klik dan hier!