Abonneecadeau editie 25: tijdschriftenbon van Bladcadeau

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen, verloten we elke week mooie prijzen onder trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x een tijdschriftenbon t.w.v. €60.

Advertentie

De gelukkige winnaars van deze week zijn:

Nelly uit Broek op Langedijk

W. uit Rozenburg

Aart uit Scherpenzeel

Immy uit Bennekom

Els uit Emmen

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk. Voor meer abonneecadeaus klik je hier.

Met Bladcadeau blijf je verrassen!

Zijn er mensen die je best vaker zou willen verrassen? Dat kan met Bladcadeau! Daarmee verras je iemand niet één keer, maar weken- of maandenlang. De gelukkige kiest op bladcadeau.nl zelf haar of zijn favoriete tijdschrift, het magazine wordt daarna bij diegene thuisbezorgd. Van tuinieren en interieur, tot koken, reizen, grote levensvragen en goede roddels; Bladcadeau biedt keuze uit ruim 100 tijdschriften, zoals Libelle, Landleven, Quest, Plus, vtwonen, Ariadne at Home, Donald Duck, Psychologie, Flow, Yoga, Story, delicious, Autoweek, Lonely Planet Traveller en nog véél meer. Helemaal mooi: het abonnement stopt automatisch.

Makkelijk te bestellen via bladcadeau.nl. Naar de winkel kan ook; je koopt bladcadeau o.a. bij Albert Heijn, AKO, Bruna, Cigo, Jumbo, Primera en Readshop.