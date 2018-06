Abonneecadeau editie 25: een boekenpakket van Uitgeverij Brandt

Hartstikke bedankt! Wij zijn erg blij met onze trouwe abonnees, en dat mag je best weten. Daarom zet Libelle elke week 5 trouwe abonnees in het zonnetje met een prachtig cadeau. Deze week verloten wij: 5x een boekenpakket van Uitgeverij Brandt t.w.v. € 56,-

De 5 winnende abonnees van deze week wonen in:

Tilburg

Andel

Utrecht

Lemele

Huissen

Zij krijgen hun cadeau binnenkort thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk. Niet gewonnen? Maak toch elke week opnieuw kans op de leukste cadeaus speciaal voor onze trouwe abonnees! Denk aan fijne huidverzorgingspakketten, de mooiste sieraden, trendy accessoires voor binnen & buiten en cadeaubonnen. De winnaars worden wekelijks bekendgemaakt op Libelle’s abonneevoordelenpagina én op deze site. Daar worden ook alle winnaars en cadeaus van eerdere edities vermeld.

Het boekenpakket

Het boekenpakket bestaat uit de volgende drie boeken:

Lief van je – Roanne van Voorst

Bijna menselijk – Alfred Fidjestøl

Desalnietbemind – Annabel Jonk

Meer over het boekenpakket

Herman Koch over Lief van je van Roanne van Voorst: ‘Een bijzonder krachtige en trefzekere roman, met een geheel eigen en nieuwe stem die nog dagen nadat ik het boek uit had bleef naklinken.’

Bijna menselijk is de biografie van de chimpansee Julius (1979), die werd verstoten door zijn ouders toen hij pas zes weken was. Gelukkig heeft zijn leven een happy end: tegenwoordig leeft Julius als een tevreden alfamannetje en trotse vader van twee chimpansees.

Desalnietbemind is een roman over liefde, schaamte, vriendschap, wraak, compassie en geheimen die perfect verborgen hadden moeten blijven.

Kijk hier voor meer informatie over Uitgeverij Brandt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!