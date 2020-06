Abonneecadeau editie 26: een Inventum hetelucht friteuse

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen, verloten we elke week mooie prijzen onder trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x een hetelucht friteuse van Inventum t.w.v. € 129,99,-.

De gelukkige winnaars van deze week zijn:

Mandy uit Sint Pancras

Madeleen uit Molenaarsgraaf

A. uit Roosendaal

Corrie uit Otterlo

Wietske uit Leeuwarden

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk. Voor meer abonneecadeaus klik je hier.

Hetelucht friteuse

Geniet verantwoord van heerlijk krokante frites en snacks met een Inventum hetelucht friteuse GF400HL. Met deze ruime hetelucht friteuse met 4 liter inhoud is het mogelijk! Doordat je frituurt met hete lucht is je maaltijd gelijk een stuk minder vet. Je kunt ermee frituren, maar ook grillen, roosteren en bakken. De hetelucht friteuse is vriendelijk geprijsd, draagt bij aan een gezondere leefstijl en je tovert en ook nog eens heerlijke maaltijden mee op tafel! Met het bijgeleverde grillrek en spiezen bereid je binnen een handomdraai een gegrild kipspiesje met paprika.

Kijk op inventum.eu voor meer informatie.

