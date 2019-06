Abonneecadeau editie 26: een huidverzorgingspakket van Cinzère

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen, verloten we elke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x een huidverzorgingspakket van Cinzère ter waarde van €59,25.

De 5 gelukkige winnaars van dit abonneecadeau zijn:

Advertentie

Petra uit Boskoop

Priya uit Oosterzee

Iet uit Hengelo

Nelleke uit Nijmegen

Margreet uit Amstelveen

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk.

No-nonsense huidverzorging

Cinzère is in samenwerking met dermatologen ontwikkeld om de huid te beschermen en te verzorgen. Cinzère is een no-nonsense product dat alleen ingrediënten bevat die hun werking in het verleden bewezen hebben. Een no-nonsense product tegen een no-nonsense prijs.

Eerlijke huidverzorging

De producten van Cinzère bevatten geen toevoegingen zoals parfum, parabenen en andere irriterende stoffen en zijn ontwikkeld vanuit de dagelijkse praktijk van dermatologen. Deze specialisten op het gebied van de huid schrijven middelen voor die verschillende huidproblemen moeten verhelpen. Als de huidproblemen verholpen zijn, is er vaak behoefte aan een regelmatige behandeling die de conditie van de huid goed houdt en zelfs verbetert. Cinzère is ontwikkeld om, zowel de vrouwelijke als de mannelijke huid, te beschermen en te verzorgen.

Bescherming overdag, herstel in de nacht

Je huid krijgt elke dag veel te verduren en te maken met allerlei invloeden die de weerstand van de huid verzwakken. Cinzère dagcrème beschermt je huid tegen deze schadelijke invloeden. Zonlicht is een van de grootste boosdoeners en zorgt ervoor dat je huid snel veroudert. Daarom is er een SPF20 toegevoegd aan de crème. ’s Nachts zorgt de nachtcrème ervoor dat de huidschade die overdag is opgelopen weer herstelt.

Wil je meer informatie over Cinzère? Klik hier.