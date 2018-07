Abonneecadeau editie 30: FeelGood verwenpakket Tinne+Mia

Hartstikke bedankt! Wij zijn erg blij met onze trouwe abonnees, en dat mag je best weten. Daarom zet Libelle elke week 5 trouwe abonnees in het zonnetje met een prachtig cadeau. Deze week verloten wij: 5x een FeelGood verwenpakket van Tinne+Mia t.w.v. € 61,93.

De 5 winnende abonnees van deze week wonen in:

Doetinchem

Noordwijkerhout

’s-Gravenhage

Hellevoetsluis

Ermelo

Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk.

Het cadeaupakket

Dit leuke cadeaupakket van Tinne+Mia bestaat uit de volgende producten:

FeelGoodBag t.w.v. € 29,95

Luxe Notebook Moss Agate t.w.v. € 18,99

Tinne+Mia stickerrol t.w.v. € 7,99

Notebook small & Ansichtkaarten t.w.v. € 5,-

Tinne+Mia….

Genieten van de kleine dingen.

Laten het niet bij dromen alleen. De quote die Tinne+Mia hanteert luidt dan ook: Follow your dreams, they know the way.

Zijn grafisch vormgever, productontwerper én stylist ineen.

Ontwerpen niet zomaar dessins, maar vertellen de mooiste verhalen in tastbare vorm.

Het assortiment van Tinne+Mia bestaat uit planners, stationery, tassen, beddengoed, woonaccessoires en meer. Kijk hier voor meer Tinne+Mia producten.