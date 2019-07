Abonneecadeau editie 30: een verzorgingspakket van Dermasence

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen verloten we elke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x een verzorgingspakket van Dermasence ter waarde van. €63,10.

De 5 gelukkige winnaars van dit abonneecadeau zijn:

Advertentie

Annemieke uit Zwolle

Joke uit Beekbergen

Conny uit Capelle a/d Ijssel

A. uit Helvoirt

Jacobi uit Oost-Souburg

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk.

Een heerlijk verzorgingspakket



Het perfecte pakketje voor de zomer: Dermasence reis-set Mousse + Tonic, Dermasence Hyalusome Concentrate, en de Dermasence Aloe Vera Active Gel

De Dermasence Mousse zorgt ervoor dat je huid diep gereinigd en gekalmeerd wordt. Het lost de dode huidcellen op en zorgt voor een heerlijke uitstraling van de huid. De Dermasence Tonic hydrateert en verfrist de huid, stabiliseert de pH-waarde van de huid en ondersteunt de natuurlijke huidbarrière

Na het reinigen van de huid zorgt de Dermasence Hyalusome voor een gladde en egale huid. De natuurlijke jojoba-olie verhoogt de elasticiteit en houdt de huid soepel. De Dermasence Hyalusome beschermt tegen milieu-invloeden, zoals uv-straling en is de perfecte zorg tijdens een zomerse vakantie!

Voor verkoeling is er de Dermasence Aloe Vera Active gel. Het zeer effectieve natuurlijke Aloë Vera-extract heeft verkoelende en jeukwerende eigenschappen, reguleert de vochtbalans en kalmeert de geïrriteerde huid. Het is een verkoelend masker voor het gezicht, de hals en de decolleté dat intensief hydrateert. Het masker kalmeert en koelt de geïrriteerde of rood wordende huid en stimuleert de cel-vernieuwing. De Aloe Vera Active gel zorgt voor een aangename frisheid na een mooie zomerdag.

Beeld: Pexels