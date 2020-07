Abonneecadeau editie 33: een sieradenset van Jules Bean

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen, verloten we elke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x een sieradensetje van Jules Bean t.w.v. € 56,90

Advertentie

De 5 gelukkige winnaars van dit abonneecadeau zijn:

Manja uit Hoofddorp

Dorien uit Rotterdam

Elly uit Berlicum

Ina uit Eelde

Ellis uit Sinderen

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk. Voor meer abonneecadeaus klik je hier.

Jules Bean

Verfijnd, handgemaakt en vrouwelijk; dat zijn de kenmerken van de nieuwe collectie van ontwerpster Miriam van Jules Bean. Met veel liefde stelt ze elk sieraad met de hand samen in haar atelier. De sieraden zijn gemaakt van materialen als (verguld) zilver, verguld messing en gold filled, afgemaakt met subtiele edelsteentjes. De sieraden laten zich perfect met elkaar combineren en Miriam helpt je graag bij het samenstellen van een mooie set!

Voor haar nieuwe ‘Suzette’ collectie gebruikte ze de Franse vrouw als muze, en ontwierp een serie tijdloze, klassieke en vrouwelijke sieraden die je de hele zomer door moeiteloos combineert.

Wil je alle producten van Jules Bean bekijken? Neem dan een kijkje op shop.julesbean.nl