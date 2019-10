Abonneecadeau editie 43: PowderRain handdouche

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen verloten we elke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x een hansgrohe PowderRain handdouche t.w.v. € 132,13.

De 5 gelukkige winnaars van dit abonneecadeau zijn:

Mieke uit Zaandam

Anja uit Heerhugowaard

C. uit Hazerswoude Rijndijk

Jenny uit Soest

Ron uit Emmen

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk.

De PowderRain handdouche

Deze hansgrohe handdouche met de nieuwe straalsoort PowderRain verfijnt de douchestraal zes keer. Hierdoor ontstaat een volle maar zachte cocon van water die je lichaam omhult. Lekker ontspannend, ook voor je oren. De minuscule waterparels spatten minder en zijn daardoor tot twintig procent stiller. Daarnaast bespaar je met deze straalsoort tot twintig procent aan water en energie.

hansgrohe ontwikkelt kranen, douches en accessoires voor badkamers en keukens. Voor elke smaak en voor elke portemonnee. Bij de ontwerpen staan comfort, gebruiksvriendelijkheid, innovatie, kwaliteit en design centraal.

