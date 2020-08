Abonneecadeau editie 36: Table Chef Elypse Pure-bakplaat van Princess

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen, verloten we elke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x de Table Chef Elypse Pure van Princess t.w.v. € 69,95.

De 5 gelukkige winnaars van dit abonneecadeau zijn:

Marianne uit Hulst

A. uit Hattemerbroek

Petra uit Berkel en Rodenrijs

Ann uit Maurik

Iris uit Hapert

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk. Voor meer abonneecadeaus klik je hier.

Princess 103200 Table Chef Elypse Pure

Wil jij je gasten verrassen met een trendy eettafelsetting? Met deze luxueuze bakplaat met bamboevoetjes dineer jij helemaal in stijl. Dankzij de extra grote bakplaat (60×30 cm) kun je samen met jouw gezin of grote vriendengroep heerlijk dineren. De gegoten aluminium bakplaat is voorzien van een antiaanbaklaag, waardoor de Elypse Pure na gebruik eenvoudig te reinigen is. Door het schuin aflopende design worden alle vetten opgevangen in het vetopvangbakje, wat zorgt voor een gezonde maaltijd.

Unieke vorm en luxe afgewerkt met bamboe

De Princess Table Chef Elypse Pure is één van de meest trendy producten uit de Pure-collectie van Princess. Alle apparaten in de Pure-collectie kenmerken zich door de speciale bamboevoetjes. Daarnaast heeft de Elypse Pure nóg een speciaal kenmerk: de vorm. De ovale vorm past helemaal in de interieurtrend van nu. De Elypse Pure is dus niet alleen een bakplaat maar ook een echte eye-catcher in jouw eetkamerstyling. Bij de bakplaat ontvang je ook 6 houten spatels om het vlees mee om te draaien of van de plaat te pakken.

Extra lang snoer van 2 meter

Bij de Princess Table Chef Elypse Pure zit een ingebouwde thermostaat met meerdere standen in het afneembare 2 meter lange snoer. In combinatie met het hoge vermogen van maximaal 1800 Watt kan je snel vlees, vis en groenten bakken voor optimaal smaakbehoud.

Wil je meer informatie over de Table Chef Elypse Pure? Klik dan hier.