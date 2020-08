Abonneecadeau editie 37: Starck T staande toiletborstelhouder van Duravit

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen verloten we elke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x de Starck T staande toiletborstelhouder van Duravit t.w.v. € 170,-.

Advertentie

De 5 gelukkige winnaars van dit abonneecadeau zijn:

C. uit Papendrecht

Nell uit Barneveld

A. uit Oldenzaal

Myrna uit Eindhoven

N. uit ‘s-Gravenhage

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk. Voor meer abonneecadeaus klik je hier.

Duravit en Philippe Starck

Duravit en Philippe Starck presenteren de nieuwste accessoirelijn Starck T, die functionele nauwkeurigheid combineert met organische vormen. In 1994 bracht Philippe Starck, in samenwerking met Duravit, Starck 1 op de markt. Een mijlpaal in de badkamergeschiedenis. In het vervolg hierop volgden meerdere complete badkamerseries en nu, voor het eerst na 25 jaar, een nieuw assortiment accessoires.

Starck T

De vloeiende overgang van de ronde basis naar de geometrische T-vorm is het bepalende designkenmerk van de accessoireserie, en doet denken aan een organische boomstructuur, een vertakking. Dit ontwerpelement is terug te vinden in elk onderdeel van de nieuwe serie en vormt daarmee de terugkerende, iconische signatuur. De fijn uitgebalanceerde uitvoering hiervan, in elk van de afzonderlijke accessoires, zorgt voor een goede kwaliteit en is nog leuk om naar te kijken ook. Van closetrolhouder tot handdoekring en zeepschaal – alle zestien elementen van de nieuwe serie zijn zowel verkrijgbaar in chroom als in de trendkleur matzwart. Zowel in design als in materiaal afgestemd op alle Duravit-series, maakt Starck T de moderne badkamerinrichting compleet.

Wil je alle producten eens bekijken? Neem dan een kijkje op duravit.nl.