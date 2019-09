Abonneecadeau editie 41: Kardol dekbedovertrek Observer Blue Green

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen, verloten we elke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x een Kardol dekbedovertrek Observer Blue Green t.w.v. €139,95.

De 5 gelukkige winnaars van dit abonneecadeau zijn:

Eveline uit Almere

W.M.S. uit Bornerbroek

Wies uit Eindhoven

Marianne uit Roggel

Henny uit Den Haag

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk.

Slaap lekker

Prachtig voor in de slaapkamer: het dekbedovertrek Observer Blue Green van Kardol. Twee keer per jaar lanceert Kardol, hét premium merk van Bedding House, een nieuwe collectie bedtexiel. Observer Blue Green is één van de vier nieuwe najaarsdessins met een prachtige warme kleurstelling.

Een fraai dessin, gemaakt van 100% katoensatijn van zeer hoge kwaliteit, voorzien van diverse weefsels en chique stofstructuren. De banen, die van elkaar worden gescheiden door stijlvolle bandjes of stiksels, geven dit dessin een extra hoogwaardig gevoel. Observer Blue Green heeft een prachtige intense kleurencombinatie van groen en blauw. Een accent van warm mos en olijfgroen maakt dit moderne dessin helemaal compleet.

Kardol vertaalt al meer dan 20 jaar haar inspiratie naar slaapkamerinterieurs. De inspiratie voor het bedtextiel is afkomstig uit de kunst, architectuur, mode, natuur en cultuur. Karakteristiek voor Kardol is de gelaagdheid in het ontwerp: ieder dessin is opgebouwd uit één of meerdere grafische patronen, weefsels, kleurverlopen of kleurvlakken. In de nieuwste collectie vloeien grafische prints en diepe kleuren volmaakt in elkaar over. Het bedlinnen omarmt je vanwege de warme uitstraling en de superieure kwaliteit.

Wil je meer informatie over de Kardol dekbedovertrek Observer Blue Green? Klik hier.