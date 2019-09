Abonneecadeau editie 42: een grote kleurrijke sjaal van Didi

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen, verloten we elke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x een grote kleurrijke sjaal van Didi ter waarde van € 39,99.

De 5 gelukkige winnaars van dit abonneecadeau zijn:

Advertentie

Elles uit Purmerend

W. uit Noordwijk

Conny uit Houten

Thea uit Tegelen

Janneke uit Giethoorn

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk.

Indian Summer



Je kent dat vast, het verrassende gevoel… Je denkt dat de zomer ten einde is met de eerste frisse regenbuien en een herfstige aanblik, maar dan komt ze opeens weer even terug! De Indian summer laat zich in volle glorie zien en verwarmt je huid weer met de laatste zonnestralen van het seizoen. Deze fijne momenten houden we vast met Didi’s nieuwe wintercollectie vol warme kleuren. Bruin speelt de hoofdrol, accentkleuren uit de geelfamilie symboliseren de ondergaande zon.

Het abonneecadeau van deze week is een degradé sjaal met een matellic draad. De kleuren zijn geinspireerd op de herft en zijn ook een subtiele knipoog naar het modebeeld uit de jaren 70. De sjaal is erg groot en kan daardoor ook heerlijk worden omgeslagen als een soort cape. Bij deze sjaal is ook een vest en een trui verkrijgbaar, om fijn te kunnen werken met lagen in dezelfde print. De sjaal is ook nog verkrijgbaar in twee andere kleuren, roze en blauw.

Wil je meer informatie over de collectie van Didi? Klik hier.