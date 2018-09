Abonneecadeau editie 42: OPI Infinite Shine No Light Gel-Lacquer Set van OPI

Omdat we onze trouwe abonnees graag in het zonnetje zetten, verloten we deze week 5x een Infinite Shine No Light Gel-Lacquer Set t.w.v. 56,85 aangeboden door OPI.

De 5 winnende abonnees van deze week wonen in:

• Winsum FR

• Bitgummole

• Drachten

• Groningen

• Kloosterburen

Zij krijgen hun cadeau binnenkort thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk.

Kijk op libelle.nl/voorabonnees of u hebt gewonnen. Voor eerdere winnaars van abonneecadeaus kunt u kijken op libelle.nl/abonneecadeaus.

Meer over het cadeau

PRIME, COLOR, GLOSS. 11 DAYS OF SHINE

INFINITE SHINE

Nagellak met gel effect. Blijft glanzen totdat jij het verwijdert.

In 3 simpele stappen intense kleur met een gel-achtige hoogglans!

1. PRIMER Revolutionaire base coat voor perfecte hechting

2. LACQUER Levendige, volle kleuren boordevol pigmenten

3. GLOSS Unieke formule voor een intense hoogglans



De speciaal ontwikkelde formule droogt Infinite Shine in gewoon daglicht en zorgt ervoor dat je het heel eenvoudig kunt verwijderen met OPI Nagellakremover – zonder afweken!

Infinite Shine is verkrijgbaar in een ruim assortiment unieke OPI kleuren en OPI classics!

Kijk voor het gehele assortiment snel hier