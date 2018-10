Abonneecadeau editie 43: rosékleurige schakelketting met zwart keramiek van My Bendel

Omdat we onze trouwe abonnees graag in het zonnetje zetten, verloten we deze week 5x rosé-kleurige schakelketting met zwart keramiek t.w.v. € 49,95 aangeboden door My Bendel.

De gelukkige winnaars van deze week wonen in:

• Amstelveen

• Haarlem

• Krimpen ad IJssel

• Geleen

• Grijpskerk

Zij krijgen hun cadeau binnenkort thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk.

Meer over het cadeau

Deze elegante rosékleurige schakelketting uit de Godina collectie heeft een verfijnd design. De 42 cm lange ketting is gemaakt van hoogwaardig edelstaal en keramiek. Beide materialen hebben als voordeel dat het sterk, hypoallergeen en krasvast is. Door de kwaliteit van de speciale klei en toevoegingen die we gebruiken is de kleur sprankelend en blijft deze altijd mooi. En wat ook nog heel mooi is dat My Bendel 2 jaar garantie geeft op het sieraad. Het tijdloze ontwerp zorgt ervoor dat de ketting gecombineerd kan worden met elke casual of feestelijke outfit.

Heel de collectie bekijken? Klik dan snel hier