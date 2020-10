Abonneecadeau editie 44: Luxery-armbandenset van Embrace Design

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen verloten we elke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x een Luxery-armbandenset van Embrace Design t.w.v. € 59,95.

De 5 gelukkige winnaars van dit abonneecadeau zijn:

Els uit Alkmaar

L. uit Ridderkerk

Willie uit Schalkhaar

B. uit Castricum

A. uit Rossum

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk. Voor meer abonneecadeaus klik je hier.

Over Embrace Design

Embrace Design is een Nederlands sieradenlabel. Al ruim vijftien jaar ontwikkelen en produceren zij exclusieve sieraden. Daarbij maken zij gebruik van hoogwaardige materialen zoals stainless steel, emaille, zoetwaterparels, leer & suede. De kleuren crème, taupe, zand, ivoor, champagne, grijs en antraciet zijn een terugkerend beeld in de collecties. Naast hun eigen collecties ontwikkelen ze ook sieraden voor merken als Rivièra Maison, Vanilia en KLM.

Luxery Embrace Design-set

Exclusief voor Transavia ontwikkelden zij de Luxury Embrace Design-set. Deze mooie set bestaat uit twee armbanden. Een armband uitgevoerd in geborsteld stainless steel en een armband in sparkling stainless steel. Deze unieke set was verkrijgbaar aan boord van alle Transavia-vluchten en heeft dus al veel mooie bestemmingen gezien. Ze zijn verkrijgbaar in roségoud en zilver.

Niet gewonnen?

Exclusief voor de lezeressen van Libelle hebben zij een kortingscode om deze luxury-set te bestellen voor € 38,95 in plaats van € 59,95. Vul bij het afrekenen de kortingscode LIBELLE in en de korting wordt automatisch verrekend.

Wil je alle sieraden van Embrace Design eens bekijken? Neem dan een kijkje op embracedesign.nl.