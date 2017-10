Abonneecadeau editie 44: pakket 'I Want Body' van Eleven Australia

Hartstikke bedankt! Wij zijn erg blij met onze trouwe abonnees, en dat mag je best weten. Daarom zet Libelle elke week 5 trouwe abonnees in het zonnetje met een prachtig cadeau. Deze week verloten wij: 5x een geweldig pakket ‘I Want Body’ van Eleven Australia t.w.v. € 68,-.

De winnende abonnees van deze week zijn:

C. v.d. Broek, Boekel

H. Reintjes, Ysselsteyn

P. Aalbers, Heumen

B. Horsthuis, Lattrop-Breklenkamp

G. v.d. Schot, Diemen

Jouw cadeau wordt binnenkort thuisgestuurd! Niet gewonnen? Maak toch elke week opnieuw kans op de leukste cadeaus speciaal voor onze trouwe abonnees! Denk aan fijne huidverzorgingspakketten, de mooiste sieraden, trendy accessoires voor binnen & buiten en cadeaubonnen. De winnaars worden wekelijks bekendgemaakt in Libelle’s vaste en veelgelezen rubriek Netwerk, op de abonneevoordelenpagina én op deze site. Daar worden ook alle winnaars en cadeaus van eerdere edities vermeld.

Eleven Australia

“Haircare doesn’t need to be complicated, it just needs to work.” — Joey Scandizzo

Joey Scandizzo en Andrew O’Toole zijn in 2011 het merk Eleven Australia gestart. Vooral Joey had, vanuit zijn kappers achtergrond, een grote behoefte aan een range van simpele maar doeltreffende producten die door zijn personeel en de cliënten in zijn salon gemakkelijk te begrijpen zou zijn. Een merk dat de Australische levensstijl belichaamt en perfect pas bij de Nederlandse “way of life”.

I WANT BODY VOLUME SHAMPOO

Deze shampoo versterkt het haar en zorgt voor een dikkere, volle look. Perfect voor fijn haar of iedereen die een volume boost wil.

I WANT BODY VOLUME CONDITIONER

De conditioner is een echte volume bouwer. De eiwitten in de conditioner zorgen voor dikker haar en geven bescherming.

I WANT BODY TEXTURE SPRAY

Deze spray combineert poeder en vloeistof en maakt je haar van wortel tot punt dikker en voller.

MIRACLE HAIR TREATMENT

Dit is een voedende rijke crème die o.a. glans geeft, je haar zacht maakt en volume geeft.

Voor meer informatie kijk op de website.