Abonneecadeau editie 48: een verzorgingspakket van Weleda

Hartstikke bedankt! Wij zijn erg blij met onze trouwe abonnees, en dat mag je best weten. Daarom zet Libelle elke week 5 trouwe abonnees in het zonnetje met een prachtig cadeau. Deze week verloten wij: 5x een Granaatappel Verzorgingspakket van Weleda t.w.v. € 71,45.

De winnende abonnees van deze week zijn:

A. Dekker, Warmenhuizen

H. Schreuder, Rotterdam

E.S.M. Hemert, Hendrik-Ido-Ambacht

F.M. Plas, Oud-Alblas

T. Boterman, Schoorl

Jouw cadeau wordt binnenkort thuisgestuurd! Niet gewonnen? Maak toch elke week opnieuw kans op de leukste cadeaus speciaal voor onze trouwe abonnees! Denk aan fijne huidverzorgingspakketten, de mooiste sieraden, trendy accessoires voor binnen & buiten en cadeaubonnen. De winnaars worden wekelijks bekendgemaakt in Libelle’s vaste en veelgelezen rubriek Netwerk, op de abonneevoordelenpagina én op deze site. Daar worden ook alle winnaars en cadeaus van eerdere edities vermeld.

Meer over Weleda

Weleda. Puur natuur, net als jij.

Niets voelt beter dan jezelf verzorgen met puur natuurlijke cosmetica zonder synthetische toevoegingen. Want de natuur, dat zijn wij. De natuur weet wat we nodig hebben en brengt ons in balans. Daarom ontwikkelt Weleda al sinds 1921 verzorgingsproducten met uitsluitend natuurlijke ingrediënten. Producten die goed zijn voor jou én voor de wereld, omdat ze op een duurzame manier zijn gemaakt met pure ingrediënten.

Laat je huid stralen met granaatappel!

De granaatappel is een wonderlijke vrucht. Elk pitje zit barstensvol antioxidanten, die een positief effect hebben op je gezondheid en schoonheid. Ze zijn je beste bondgenoten bij het verminderen van tekenen van huidveroudering. Naarmate de jaren vorderen, wordt je celdeling trager en verliest je huid veerkracht. De 100% natuurlijke granaatappellijn van Weleda geeft je een boost en stimuleert de celvernieuwing. Het resultaat: jij op je mooist. Een gladde, stevige huid. Fris en stralend. Ontdek ’t maar.

Weleda Granaatappel Gezichts- en Lichaamsverzorging

100% natuurlijk

Stimuleert de celvernieuwing

Verstevigt de huid

Verzacht rimpels

Kijk voor meer informatie op de website.