Abonneecadeau editie 45: Infinity-ring van IVY

Omdat we onze trouwe abonnees graag in het zonnetje zetten, verloten we deze week 5x een Infinity-ring t.w.v. €49,- aangeboden door IVY.

De gelukkige winnaars van deze week wonen in:

Ank uit Wognum

Marian uit IJsselstein UT

Mariola uit Oud Gastel

Frits uit Raamsdonk

Rita uit ‘s-Gravenhage

Zij krijgen hun cadeau binnenkort thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk.

Meer over het cadeau

Deze prachtige IVY Infinity-ring staat symbool voor verbinding. Met de oneindige lijnen vier je de relaties die je hebt met anderen.

Geef deze IVY-ring cadeau en ontvang blijdschap, draag deze IVY-ring en voel de liefde en geluk. De Infinity-ring is handgemaakt en bedekt met roségoud. Hij geeft een eenvoudige verfijning aan je outfit. De ring is in grootte verstelbaar. Draag ‘m als een dagelijkse herinnering aan je eeuwige liefde en vitaliteit.