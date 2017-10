Abonneecadeau editie 46: een cadeaubon van Expresso

Hartstikke bedankt! Wij zijn erg blij met onze trouwe abonnees, en dat mag je best weten. Daarom zet Libelle elke week 5 trouwe abonnees in het zonnetje met een prachtig cadeau. Deze week verloten wij: 5x een cadeaubon van Expresso t.w.v. € 50,-.

De winnende abonnees van deze week zijn:

H. Bosch, Rosmalen

A. van Bekkum, Almere

M.H. v.d. Garde, Enschede

E.C.G. Lemmen-Derks, Gennep

G. de Vries, Enkhuizen

Jouw cadeau wordt binnenkort thuisgestuurd! Niet gewonnen? Maak toch elke week opnieuw kans op de leukste cadeaus speciaal voor onze trouwe abonnees! Denk aan fijne huidverzorgingspakketten, de mooiste sieraden, trendy accessoires voor binnen & buiten en cadeaubonnen. De winnaars worden wekelijks bekendgemaakt in Libelle’s vaste en veelgelezen rubriek Netwerk, op de abonneevoordelenpagina én op deze site. Daar worden ook alle winnaars en cadeaus van eerdere edities vermeld.

Expresso

Altijd in stijl met Expresso Fashion

Met Expresso Fashion ben je altijd in stijl! Expresso is een Nederlands modemerk met een duidelijk eigen handschrift en een uitgesproken vrouwelijke signatuur. De missie van Expresso is om voor elke vrouw de mooiste looks te ontwerpen die je sterke punten naar voren laten komen.

Expresso Fashion heeft voor elke gelegenheid de juiste outfit

Dit seizoen brengt Expresso jou de trendy thema’s It’s a Women’s World, Contemporary Ceramics en The Glitz. Bij het eerste thema staan colourblocking en grafische prints centraal in de kleuren grijs, blauw en flasy feminine red. Contemporary Ceramics draait om een zachte look en feel: heerlijke vesten en prints gebaseerd op porselein en keramiek. Om het jaar af te sluiten brengt The Glitz een portie glamour naar je toe, leuk voor de feestdagen!

Mooie kleding voor elk figuur tot en met maat 46

Expresso gaat tot en met maat 46 en heeft mooie kleding voor elk figuur! Kijk dus snel op www.expresso.nl en laat je inspireren. De giftcard ter waarde van € 50 is alleen geldig in de Expresso stores en mag binnen een jaar in delen besteed worden. De giftcard is niet inwisselbaar voor contanten.