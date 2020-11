Abonneecadeau editie 48: Agenda en notitieboekje van Zusss

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen verloten we elke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x een agenda voor 2021 en een notitieboek met bijpassende pen van Zusss t.w.v. € 46,85.

Advertentie

De 5 gelukkige winnaars van dit abonneecadeau zijn:

D. uit Bennekom

Ingrid uit Hoogvliet

H. uit Amsterdam

Vera uit Santpoort-Noord

R. uit Apeldoorn

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuis gestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk. Voor meer abonneecadeaus klik je hier.

Plannen in stijl!

Dankzij deze Zusss agenda, die ieder jaar na te vullen is, kom je overal op tijd. De cognackleurige hoes is gemaakt van veganistisch leer. Op de hoes staat de tekst ‘Met jou is alles leuker’. De agenda wordt inclusief binnenvulling voor het jaar 2021 geleverd. De hoes kun je elk jaar opnieuw gebruiken, daarvoor zijn losse agendavullingen verkrijgbaar. Handig! Het binnenwerk zit bevestigd in een ringband en heeft 3 tabbladen en een boekenlegger. Het weekoverzicht met lijntjes biedt genoeg ruimte om al je afspraken op te schrijven.

Schrijf je dingen die je niet mag vergeten graag op? Dan hebben we er ook nog een bijpassend notitieboek met pen bij. Zo vier jij elke dag opnieuw! Dit fijne boek heeft een omslag met luipaardprint en de tekst ‘Geniet en lach’. Het binnenwerk van het notitieboek bevat gelinieerd papier. Het notitieboek is 15x22cm groot.