Abonneecadeau editie 49: de Nature Egg Planter Rib NL van Capi Europe

Hartstikke bedankt! Wij zijn erg blij met onze trouwe abonnees, en dat mag je best weten. Daarom zet Libelle elke week 5 trouwe abonnees in het zonnetje met een prachtig cadeau. Deze week verloten wij: 5x een Egg Planter Rib NL pot, Made in Holland van Capi Europe t.w.v. € 59,-.

De winnende abonnees van deze week zijn:

M. Hagemeyer, Wijchen

Mevrouw Bosbaan, Delft

B. Rook, Zierikzee

P. Ronde, Berkenwoude

K. Wijker, Egmond aan Zee

Jouw cadeau wordt binnenkort thuisgestuurd! Niet gewonnen? Maak toch elke week opnieuw kans op de leukste cadeaus speciaal voor onze trouwe abonnees! Denk aan fijne huidverzorgingspakketten, de mooiste sieraden, trendy accessoires voor binnen & buiten en cadeaubonnen. De winnaars worden wekelijks bekendgemaakt in Libelle’s vaste en veelgelezen rubriek Netwerk, op de abonneevoordelenpagina én op deze site. Daar worden ook alle winnaars en cadeaus van eerdere edities vermeld.

Meer over Capi Europe

Capi Europe ontwerpt en produceert bloempotten in Nederland. Produceren in Nederland brengt vele voordelen met zich mee: controle op de kwaliteit, reduceren van transportkosten, maar bijvoorbeeld ook het creëren van arbeidsplaatsen. Duurzaam ondernemen is belangrijk bij Capi Europe. Vanaf november 2017 zijn ze gestart in een nieuwe fabriek in Tilburg, waarbij ze met de bouw van het pand ook hebben gekeken naar aspecten waardoor ze nog duurzamer te werk kunnen gaan. Soms zit dit ook in de kleine dingen, zoals een voorziening op het dak waar vogels een nest kunnen bouwen.

De potten worden met veel aandacht geproduceerd, Capi Europe vindt dat een bloempot van alle gemakken voorzien moet zijn. Daarom zijn de potten licht van gewicht en je krijgt 10 jaar garantie op de Made in Holland collectie. Er is geen bloempot zoals die van Capi, want de pot heeft namelijk ook een isolatielaag die de wortels van je plant in de zomer tegen de hitte beschermt en in de winter tegen de kou. Minstens zo belangrijk is het uiterlijk van de bloempot, een design die bij jouw smaak past. Over smaak valt niet te twisten daarom biedt Capi Europe verschillende collecties aan voor binnen en buiten. In allerlei soorten en maten. Weet je nog niet precies wat je leuk vindt of wat goed bij jouw tuin of interieur past? Neem dan kijkje op de website.

De Nature Egg Planter Rib NL in ivoor:

Capi Europe staat bekend om haar unieke lichtgewicht potten van eigen design. Ieder product is anders. Een Capi pot kun je herkennen aan het hoge afwerkingsniveau en aan de natuurlijke uitstraling. Deze Nature Egg Planter is geproduceerd in een Nederlandse fabriek en specifiek in de fabriek in Tilburg. Een echte ‘Made in Holland’ dus. Op een ‘Made in Holland’ pot krijg je maar liefst 10 jaar garantie. Een leuk duurzaam feit, de pot 100% recyclebaar én zowel binnen als buiten te gebruiken. Meer informatie over de pot, Capi Europe en de rest van de collectie vind je op de website.