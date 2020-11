Abonneecadeau editie 49: Zilveren collier ‘Stella’ van I.Ma.Gi.N

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen verloten we elke week mooie prijzen onder onze trouwe abonnees. Deze week is dat – tromgeroffel – 5x een enamel collier genaamd ‘Stella’ in het zilver van I.Ma.Gi.N t.w.v. € 59,-.

De 5 gelukkige winnaars van dit abonneecadeau zijn:

P. uit Zeewolde

T. uit Stadskanaal

Mia uit Arcen

Ilona uit Huisduinen

Joke uit Leidschendam

Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuis gestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk. Voor meer abonneecadeaus klik je hier.

Collier Stella

De I.Ma.Gi.N. Jewels collier enamel Stella is het perfecte accessoire voor iedere outfit. Subtiel maar o zo mooi. Het driehoekige steentje staat bij I.Ma.Gi.N. Jewels bekend als Stella. Het steentje is gezet op een ketting met enamel bolletjes in een bordeaux kleur. Dat maakt de halsketting zowel speels als elegant. De missie van I.Ma.Gi.N. Jewels is om te plezieren en tegelijk te verrassen met elk juweel uit de collectie.

