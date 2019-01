Abonneecadeau editie 5: genieten voor twee bij Fort Resort Beemster

Omdat we zo blij zijn met onze lezeressen, verloten we élke week de mooiste prijzen onder onze trouwe abonnees. Tromgeroffel: deze week verloten we 5x voor twee personen genieten bij Fort Resort Beemster t.w.v. €69,-.

De vijf gelukkigen van deze week zijn:

Nelleke uit Hellevoetsluis

Maaike uit Dordrecht

Patricia uit Zwijndrecht

Joke uit Papendrecht

Corry uit Sliedrecht

Ben jij één van de gelukkige winnaars? Dan krijg je je cadeau ergens in de komende weken thuisgestuurd. Correspondentie over de identiteit van de winnaars is in verband met de privacywetgeving helaas niet mogelijk.

Met z’n tweeën genieten

Ben jij een van de gelukkige winnaars van dit cadeau? Dan ontvang je twee entreekaarten voor Fort Resort Beemster: een luxe eco-chic wellnessresort in het Unesco-monument Fort aan de Nekkerweg, gelegen in werelderfgoed De Beemster vlakbij Amsterdam.

Fort Resort Beemster

Het Fort waar vroeger soldaten gehuisvest waren, is omgetoverd tot een unieke spa & wellness met bijzondere baden en sauna’s. Tijdens de metamorfose heeft Frank Bart, eigenaar en groot fortenliefhebber, aan alles gedacht. Bijzondere historische stijlkenmerken zijn behouden en voor de afwerking zijn de mooiste materialen gekozen. Er wordt gewerkt met de beste producten.

Fort Resort Beemster is een combinatie van stijlvol en duurzaam, ook wel ‘eco-chic’ genoemd. Door talloze innovatieve toepassingen is het fort niet alleen een unieke plek, maar ook milieuverantwoord. Zo worden het fort en de baden verwarmd door de restwarmte van de sauna’s. Het regenwater wordt hergebruikt en voor energie profiteert Fort Resort Beemster van de zon.

