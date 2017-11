Abonneecadeau editie 50: fietsmand van FastRider & kookboekjes van Libelle

Hartstikke bedankt! Wij zijn erg blij met onze trouwe abonnees, en dat mag je best weten. Daarom zet Libelle elke week 5 trouwe abonnees in het zonnetje met een prachtig cadeau. Deze week verloten wij: 5x een exclusief cadeaupakket t.w.v. € 47,85. Dit pakket bevat een fietsmand van FastRider, een Libelle Kookboekje Kip voor elke dag en een Libelle Kookboekje Allemaal Eitjes.

De winnende abonnees van deze week zijn:

H.M. Rensen, Spijkenisse

A.M. Vernimmen, Egmond-Binnen

C. Zevenbergen, Zuidland

G. Bosman, Lichtenvoorde

E. Muller, Rotterdam

Meer over FastRider

FastRider streeft ernaar de fietser gemak en comfort te laten beleven door het gebruik van hun producten. Of je nu op zoek bent naar een degelijke fietstas, een hippe rotan fietsmand, of een waterdichte regenjas, FastRider heeft het allemaal voor de beste prijs/kwaliteit verhouding.

De rotan fietsmand van FastRider

Het populaire product uit oma’s tijd is oerstevig, voorzien van handige functionaliteiten en de laatste jaren ook weer helemaal trendy. Met een ecologisch geteelde rotan mand heb je een functionele retro-blikvanger van jewelste op je fiets.

Meer over Libelle Kookboekjes

Kip voor elke dag

59 makkelijke succesrecepten en verrassende nieuwkomers. De unieke aroma’s van een geurig gebraden kip die de keuken vullen… Je krijgt er gegarandeerd honger van en ze doen je ongetwijfeld terugdenken aan één van oma’s zondagse klassiekers. Kip op het menu is immers van alle tijden. Dat veelzijdige daar willen we in dit boek extra aandacht aan besteden. Een hele kip, in handige stukken of in een nieuwe, exotische of originele bereiding: met kip heb je altijd succes.

Allemaal eitjes

Van alle voedingswaren die we in de voorraadkast hebben – nee, niet in de koelkast en in dit boekje lees je waarom – zijn eieren misschien wel de meest veelzijdige. Trek in een feestelijk ontbijt, een snelle avondmaaltijd of in een stijlvolle dessert? De mogelijkheden zijn eindeloos. Met 58 bijzondere eierrecepten, plus de nodige tips en trucjes om je eieren perfect klaar te maken, te bewaren en zo vers mogelijk te kopen. Want een ei verveelt nooit.



